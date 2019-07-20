85 بالمائة من الامريكان يعتقدون ان ترامب عامل رئيسي في العنف

2019/07/20 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… يعتقد غالبية الامريكان أن لهجة النقاش السياسي اصبحت سلبية اكثر في الولايات المتحدة في السنوات الاخيرة ، وان الخطاب السياسي قد اصبح ملتهبا ويشجع على اعمال العنف فيما يمثل الرئيس دونالد ترامب عاملا رئيسيا في هذه المشكلة.وبين استطلاع اجراه مركز بيو الامريكي للابحاث ترجمته وكالة /المعلومة / إن ” 85 بالمائة […]

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