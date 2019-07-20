2019/07/20 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قتل 3 ارهابيين بضربتين جويتين غرب بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج على الحدود العراقية السورية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" مقتل3 إرهابيين وتدمير وكرا لهم، غرب بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج على الحدود العراقية السورية، بضربتين جويتين لطيران التحالف الدولي، بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 ارهابيين غرب بحيرة سنيسلة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 3 ارهابيين غرب بحيرة سنيسلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).