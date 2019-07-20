السهيل يتهم منظمات دولية بهدر ملايين الدولارات على انشطة فاسدة

2019/07/20 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {‌بغداد:الفرات نيوز} اتهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، منظمات دولية بهدر ملايين الدولارات على انشطة فاسدة.

‎وقال السهيل في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" نسعى لاقامة علاقات تعاون وتنظيم نشاطات مشتركة مع المنظمات العالمية ، لكننا اوقفنا التعاون مع بعضها فقد اكتشفنا زيف نشاطات وبرامج العديد من هذه المنظمات الدولية وهدرها لملايين الدولارات على انشطة وهمية فاسدة وقيامها باصدار بيانات وترويج معلومات غير صحيحة تسىء لسمعة الجامعات العراقية".واشار الى" اننا بصدد تقييم هذه العلاقة والتواصل مع قياداتها لوضع برامج بديلة تتسم بالشفافية والمصداقية والفائدة المنظورة و على الجامعات تطوير التواصل الالكتروني مع الوزارات والمنظمات للاطلاع على مختلف التشاطات للتعاطي معها ومعرفة واقع الحال في المجالات كافة وهذه المعرفة تقدم افكارا جيدة لاجراء الابحاث وكتابة الاطاريح الجامعية".انتهى

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