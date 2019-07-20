وعد قدو:الحشد الشعبي اثبت جدارته من خلال مطاردة عصابات داعش وتأمين المناطق المحررة

2019/07/20 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيادي بالحشد الشعبي وعد قدو:الحشد الشعبي اثبت جدارته من خلال مطاردة عصابات داعش الإرهابية وتأمين المناطق المحررة .

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