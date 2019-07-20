2019/07/20 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الداخلية تعلن الكشف عن 265 وثيقة دراسية مزورة خلال شهر حزيران الماضي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الداخلية تعلن الكشف عن 265 وثيقة دراسية مزورة خلال شهر حزيران الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).