2019/07/20 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قال علماء إن السمنة يجب أن تصنف على أنها مرض أو حالة مزمنة، على غرار الربو أو الصرع، لتشجيع الناس على التقدم للحصول على العلاج.وتظهر الأبحاث أن وزن الناس يتأثر بكل من علم الوراثة والبيئة المحيطة.وفي المجلة الطبية البريطانية، كتب الباحثان: جون ويلدنغ، من جامعة “ليفربول”، وفيكي موني، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص علماء يدعون إلى الاعتراف بالبدانة مرضاً مزمناً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يدعون إلى الاعتراف بالبدانة مرضاً مزمناً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يدعون إلى الاعتراف بالبدانة مرضاً مزمناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).