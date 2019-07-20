2019/07/20 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي اليوم السبت ٠ عن إعادة اصدار حاوية حجم (٤٠) قدم مخالفة لضوابط الأستيراد .و قالت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى ” ان الحاويات محملة (١١٠) كارتون العاب ناريه واحذيه بدون اوراق رسمية و اضافت ان اعادة الأصدار تمت حسب الإجراءات القانونيه المعتمدة لديها ووفقا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:إعادة إصدار ارسالية العاب ناريه مخالفة في كمرك ام قصر الجنوبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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