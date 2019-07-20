نائب: تأجيل قانون الانتخابات إلى الفصل التشريعي الثالث سيؤخر موعد إجراءها

2019/07/20 | 20:40

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بغداد :سومر نيوز

أعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، السبت، تأجيل تشريع قانون الانتخابات المحلية للفصل التشريعي الثا...

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