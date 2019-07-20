الأسبوع الساخن يتأهب: موجة حر تضرب العراق .. هذا ما عليكم فعله

2019/07/20 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أكد متنبئون جويون، السبت، أن العراق سيشهد موجة حر قوية اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، فيما حذروا من التعر...

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