الامن والدفاع النيابية تطالب باستدعاء السفير التركي في بغداد للاحتجاج

2019/07/20 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، اليوم السبت، القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الخارجية، باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة احتجاجا على الخروقات التركية الاخيرة للاجواء والاراضي العراقية.

وقال عليوي في بيان تابعته"الاتجاه برس"، إن"هناك تجاوزات كبيرة من قبل القوات الاميركية والتركية على الاراضي العراقية ما تشكل خطرا على سيادة البلاد".

وأضاف، أن"القوات التركية بشكل مستمر تتوغل داخل العمق العراقي وتنفذ عمليات عسكرية دون اذن من الحكومة، فضلا عن اجتياحها لقرى شمال البلاد، وسقوط العشرات من المواطنين العراقيين شهداء".

وشدد، على"ضرورة استدعاء السفير التركي من قبل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، ووزارة الخارجية وتسليمه مذكرة احتجاج ازاء الخروقات التركية للاجواء والاراضي العراقية".

وأفاد مصدر أمني في أربيل، أمس الجمعة، بان قصفا تركيا استهدف مخيما في قضاء مخمور شمال العراق.

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