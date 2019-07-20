ضبط شحنة بيض مائدة ايراني ممنوع من الدخول في منفذ مندلي الحدودي

2019/07/20 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت شعبة البحث والتحري بهيئة المنافذ الحدودية ، في منفذ مندلي ‏الحدودي ، عجلة ايرانية نوع براد تحمل شحنة “بيض مائدة” ممنوع من ‏الدخول حسب الروزنامة الزراعية.‏ وذكر بيان لاعلام هيئة المنافذ :” ان الشحنة تضم (792 كارتونا) بدون منفيست “.‏ واضاف انه :” تمت احالة العجلة وحمولتها الى مركز شرطة كمرك مندلي لغرض ‏أتخاذ […]

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