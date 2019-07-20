رئاسة مجلس النواب تؤكد اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المفرر

2019/07/20 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اجراء الانتخابات ‏المحلية بموعدها المقرر في شهر نيسان من العام المقبل .‏ وقال مكتب نائب رئيس البرلمان في بيان صحفي :” ان الكعبي عقد اجتماعا مع عدد ‏من اعضاء مجالس الاقضية والنواحي في العراق، بحضور اعضاء لجنة الاقاليم ‏والمحافظات النيابية ، وناقش معهم التعديل الاول لقانون انتخابات […]

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