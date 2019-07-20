منتخبنا بمواجهة لبنان في افتتاح منافسات غرب آسيا

2019/07/20 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

سحبت في مقر الاتحاد المركزي لكرة القدم ظهر أمس السبت قرعة بطولة غرب آسيا بنسختها التاسعة التي سيضيفها العراق في مدينتي أربيل وكربلاء للفترة من 30 تموز الحالي لغاية الرابع عشر من آب المقبل.

وجرى توزيع المنتخبات التسعة المشاركة بين مجموعتين، الأولى ستلعب في كربلاء وضمت لبنان واليمن وسوريا وفلسطين بالاضافة الى منتخبنا الوطني، والثانية ستقام في أربيل وتضم السعودية والكويت والبحرين والأردن.

وبحسب القرعة فان منتخبنا سيضرب موعدا مع نظيره اللبناني في لقاء الافتتاح الذي سيحتضنه ملعب كربلاء في الثلاثين من الشهر الحالي، ويلتقي في اليوم ذاته فلسطين واليمن، وسيكون المنتخب السوري بالانتظار خلال هذه الجولة.

وفي الجولة الثانية التي تقام في الثاني من آب المقبل، يلتقي منتخبنا الوطني نظيره الفسطيني، وستفتتح سوريا مشوارها بلقاء لبنان.

وسيكون اسود الرافدين بالانتظار خلال الجولة الثالثة التي ستشهد مواجهتي اليمن وسوريا وفلسطين مع لبنان في الخامس من الشهر المقبل.

وضمن الجولة الرابعة سيلاقي منتخبنا نظيره السوري، فيما يلعب لبنان مع اليمن، وفي الجولة الأخيرة يواجه منتخبنا نظيره اليمني وسوريا مع فلسطين.

وفي المجموعة الثانية التي ستفتتح مبارياتها في الرابع من الشهر المقبل، يلتقي البحرين الأردن، بينما تلعب السعودية والكويت في لقاء خليجي مرتقب, وفي الجولة الثانية تواجه السعودية البحرين، والاردن مع الكويت، وفي الجولة الأخيرة يلاقي المنتخب الأردني نظيره السعودي، وتواجه البحرين الكويت.

وبحسب نظام البطولة سيتأهل متصدر كل مجموعة لخوض المباراة النهائية المقررة اقامتها في مدينة كربلاء يوم الرابع عشر من آب المقبل.

وحضر حفل قرعة البطولة العديد من الشخصيات يتقدمهم الدكتور أياد بنيان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة، بالاضافة الى السفير السعودي في بغداد والقنصل السوري والقنصل الفلسطيني.

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