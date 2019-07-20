فاطمة سعد تحرز ذهبية صالات القارات

2019/07/20 | 20:44

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طهران/ متابعة احسان المرسومي

احرزت لاعبة المنتخب الوطني بالقوس والسهم فاطمة سعد ذهبية المجموع في فعالية القوس المركب لمسافة 18 م في بطولة القارات للصالات المغلقة التي تضيفها صالة تون شاي في هونغ كونغ وتستمر لمدة ثلاثة ايام بمشاركة عالمية واسعة .

وقال سعد المشهداني في اتصال هاتفي مع “ الصباح “ من هونغ كونغ ان تتويج البطلة فاطمة بالمركز الاول جاء بعد ان جمعت 574 نقطة في المجموع النهائي مشيرا الى انها حصدت 286 نقطة في المرحلة الاولى و 288 نقطة في المرحلة الثانية خلال رميها 60 سهما مقسما عى مرحلتين .

واضاف المشهداني ان يوم غد سيشهد منافسات فردية اذ ستخوض فاطمة لقاءا مهما في الدور

32 ثم بعدها تنتقل رويدا الى الادوار المتقدمة بغية الحصول على وسام جديد .

المشهداني اوضح ايضا ان الوفد تالف من ثلاثة اشخاص بمبادرة صرف شخصية دون ان يتسلم اية مبالغ من وزارة الشباب وضم الوفد البطلة فاطمة سعد والمدربة حنان جاسم فضلا عن رئيس الاتحاد سعد المشهداني .

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