2019/07/20 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم

تفتتح منافسات دوري الشباب بكرة القدم اليوم بمشاركة 11 فريقا هي (الكهرباء والزوراء والنفط والقوة الجوية والحسين والطلبة والحدود والشرطة وامانة بغداد والكرخ والصناعات الكهربائية).

وقسمت الاندية المتنافسة الى مجموعتين ضمت الاولى الجوية والكرخ والحسين والحدود والصناعات وبغداد ، وتألفت الثانية من الشرطة والطلبة والنفط والكهرباء والزوراء.

وقال عضو لجنة المسابقات باسم كاظم : اطلعنا على جميع كشوفات الفرق واصدرنا لكل لاعب بطاقة تعريفية خاصة به ، بغية التدقيق قبل انطلاق مباريات المسابقة ، ونأمل من الملاكات التدريبية التعاون مع اللجنة من اجل الحفاظ على جمالية الدوري من دون التلاعب بالاعمار.

واشار الى ان هدفنا ضمان مشاركة الفرق باعمار صحيحة واهمية تدرج اللاعبين في الفئات السنية بصورة مثالية لمصلحة كرتنا ، مضيفا ان هناك عقوبات صارمة بحق كل من يتلاعب باعمار اللاعبين في الدوري اضافة الى من يتهجم على الحكام ويخرج عن الروح الرياضية .

واوضح ان الجولة الاولى ستشهد مواجهات مثيرة اذ سيلتقي الكرخ والجوية في ملعب البياع ويواجه نادي الحسين منافسه امانة بغداد ويلعب الصناعات الكهربائية والحدود والشرطة والطلبة ويحل الكهرباء ضيفا على النفط ، فيما سيكون الزوراء في حالة انتظار.



وبين كاظم ان المباريات ستقام اليوم عند الساعة الخامسة والربع عصرا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم بدء دوري الشباب الكروي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم بدء دوري الشباب الكروي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).