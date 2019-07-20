مكملات غذائية تساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم

2019/07/20 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى ظروف صحية خطيرة قد تهدد حياة المريض (إن تُرك دون علاج)، لذا يجب مراقبة الحالة بانتظام.وقال خبراء الطب إن إهمال مراقبة ارتفاع ضغط الدم، يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين في بعض الحالات، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.وكشفت الدراسات أن الأكل […]

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