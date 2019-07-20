2019/07/20 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشفت #لجنة_الأوقاف الدينية في #مجلس_النواب العراقي، اليوم السبت، حقيقة ذهاب أكثر من (70) نائباً إلى #الديار_المقدسة لإداء #مناسك_الحج.وقال رئيس اللجنة #حسين_اليساري، لـ”الحل العراق”، إن «ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يكشف حقيقة ذهاب أكبر من (70) نائباً الى الحج) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يكشف حقيقة ذهاب أكبر من (70) نائباً الى الحج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).