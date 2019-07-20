شريف عبد الكاظم ينتقل للقوة الجوية

2019/07/20 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انضم شريف عبد الكاظم بشكل رسمي لصفوف فريق القوة الجوية، قادمًا من الحدود بعقد يمتد لموسمين.

وقال مصدر مقرب من نادي القوة الجوية في تصريحات خاصة : “شريف عبد الكاظم وقع رسميا على عقد انتقاله لفريق القوة الجوية، علمًا بأنه اللاعب الخامس الذي تعاقد معه الفريق بشكل رسمي بعد انضمام رباعي الكرخ بوقت سابق”.

وأضاف: “الفريق احتفظ بأبرز لاعبيه في الموسم الماضي وتمكن من استقطاب لاعبين شباب جدد تميزوا خلال الموسم الحالي”.

وأشار إلى أن هناك لاعبين آخرين يسعى النادي للتعاقد معهم وأهمهم الدولي أيمن حسين المرتبط بنادي الصفاقسي التونسي.

يشار إلى أن القوة الجوية تعاقد مع أربعة لاعبين من الكرخ هم حسين جبار وميثم جبار ومحمد صالح وعلي كاظم.المصدر: كووورة

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