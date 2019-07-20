2019/07/20 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k_4F3_x3QuU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحشد يكمل تطهير وتأمين نهر ديالى ضمن المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحشد يكمل تطهير وتأمين نهر ديالى ضمن المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).