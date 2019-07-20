2019/07/20 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني حيّا على الثورة ، وحيّا على الثوار ........................................يا طائر الأجواء الحرةألنّاشِدْ للحرية ها قد عرفناك مجهولا بين المجهولينكُنا على ظهر الطريق عصابة من أشقياء الأرضالمتأملين في أحشاء الزمن الغاشم .بالأمس كُنا أطفالا صغارا نداعب الحياة الجميلة ...البريئة ، ونمتصُّ الخرافات والأوهام متعبدينكآلهة .كُنا بسطاء سذج ، لا يتمردون ، لا يثورون .......

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