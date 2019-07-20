سفير العراق لدى البرتغال يسلم اوراق اعتماده الى الرئيس البرتغالي

2019/07/20 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم السفير سيوان صابر بارزاني ، اوراق إعتماده سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العادة للعراق لدى البرتغال، إلى رئيس الجمهورية البرتغالية مارسيلو ريبيلو دي سوزا .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت :” ان السفير نقل في بداية اللقاء الذي جرى في القصر الجمهوري في العاصمة لشبونة ، تحيات رئيس الجمهورية برهم صالح ووزير الخارجية محمد […]

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