العثور على مصنع محلي للمتفجرات في هونغ كونغ

2019/07/20 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت شرطة هونغ كونغ، عثورها على مصنع محلي للمتفجرات إلى جانب منشورات مؤيدة للاستقلال، في وقت شهدت المدينة احتجاجات سياسية غير مسبوقة.

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