2019/07/20 | 20:59

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اسقاط طائرة مسيرة ايرانية ..



ترى ماحقيقة ما تدعيه امريكا؟

كارتات فيديوية

اسقاط طائرة مسيرة ايرانية ..



ترى ماحقيقة ما تدعيه امريكا؟

السبت 20 يوليو 2019 - 20:27

زعم ترامب أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها في مضيق هرمز وعلى بعد الف يارد لكن حقيقة الأمر سرعان ما تم نفي ذلك من قبل طهران.

زعم ترامب أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها في مضيق هرمز وعلى بعد الف يارد لكن حقيقة الأمر سرعان ما تم نفي ذلك من قبل طهران.

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