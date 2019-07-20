2019/07/20 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد آمر اللواء ١٤ بالحشد الشعبي احمد المكصوصي، السبت، عملية ارادة النصر غير مسبوقة على مستوى القطعات المشاركة فيها والهدف المتحقق منها.وقال المكصوصي، ان "عملية ارادة النصر امنية وليست عسكرية اخذ الحشد الشعبي فيها جزء من دور القوات الامنية كونها تختلف عن سابقتها اختلافا تاما"، موضحا ان "معارك التحرير كانت تندرج ضمن العمليات العسكرية ...

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