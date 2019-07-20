2019/07/20 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى السفير الايطالي في العراق برونو انطونيو باسكوينو، رغبته بالتعرف على سر فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقتها المرجعية الدينية العليا واسهمت بتحقيق النصر على الإرهاب.ونقل موقع "العتبة الحسينية المقدسة" عن باسكوينو قوله بعد زيارة محافظة كربلاء المقدسة، إن "وصولنا الى كربلاء وزيارتنا لمرقد الامام الحسين جاءت للتعرف على سر الكلمات التي كتبها السيد السيستاني ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الايطالي: نريد التعرف على سر فتوى الجهاد الكفائي التي حققت النصر) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الايطالي: نريد التعرف على سر فتوى الجهاد الكفائي التي حققت النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).