شرطة هونغ كونغ تعثر على مصنع محلي للمتفجرات

2019/07/20 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شرطة هونغ كونغ، عثورها على مصنع محلي للمتفجرات إلى جانب منشورات مؤيدة للاستقلال، في وقت شهدت المدينة احتجاجات سياسية غير مسبوقة.ونقلت وسائل الإعلام المحلية، بيانا للشرطة قالت فيه، إنها “داهمت مبنى صناعيا في منطقة تسوين مساء الجمعة واعتقلت رجلا في العقد الثالث من العمر”.وقال خبير المتفجرات أليك ماكويرتر للصحفيين: “نحن […]

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