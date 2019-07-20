مفتشية الداخلية تكتشف 265 وثيقة دراسية مزورة من مجموع 2980 دققتها خلال شهر

2019/07/20 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف قسم ادارة قضايا النزاهة التابع لمديرية القانونية والتحقيقات في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وجود 265 وثيقة دراسية مزورة ضمن الوثائق التي قام القسم بتدقيق صحة صدورها مع المؤسسات العلمية والتربوية ذات العلاقة خلال شهر حزيران المنصرم.

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