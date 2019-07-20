2019/07/20 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، مقتل 3 ارهابيين بقصف لطيران التحالف الدولي في كركوك، فيما اشارت الى ان تدمير اسلحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: مقتل 3 ارهابيين في كركوك ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: مقتل 3 ارهابيين في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).