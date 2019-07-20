الداخلية تكتشف 265 وثيقة دراسية مزورة خلال حزيران

2019/07/20 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، السبت، اكتشاف 265 وثيقة دراسية مزورة خلال شهر حزيران المنصرم.

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