مقتل 3 ارهابيين وتدمير وكرا لهم على الحدود السورية

2019/07/20 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني ،السبت، عن مقتل ثلاثة ارهابيين بقصف جوي على الحدود العراقية السورية.

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