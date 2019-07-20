بالوثائق .. جمع 81 توقيعاً نيابيا لرفض نقل مخلفات مشعة الى بغداد

2019/07/20 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد جمعت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية اكتفاء الحسناوي ٨١ توقيعا من النواب لرفض نقل مخلفات مشعة الى محافظة بغداد ومنع طمر مفاعل ١٤ تموز.

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