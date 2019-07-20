علماء اليابان: لم نجد أي دليل لزيارة أغراب لكوكبنا

2019/07/20 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يساهم علماء الفلك في اليابان بنشاط كبير في البحث عن وجود حياة على كواكب أخرى، بيد أنهم إلى الآن لم يجدوا أي دليل يشير إلى زيارة كائنات من الفضاء الخارجي.صرح البروفيسور هيتوسي ياماوكا من المرصد الفضائي الياباني في تصريح لوكالة “نوفوستي”، “نحن نهتم جدا في البحث عن الحياة على كواكب أخرى.ولدينا […]

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