اندلاع حريق في جبل مطل على مدينة السليمانية

2019/07/20 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلع حريق مساء اليوم السبت في جبل "گویژه‌" المطل على مدينة السليمانية في اقليم كوردستان، بحسب ما افاده شهود عيان.

وقال الشهود ان الحريق اندلع في جزء من الجبل لأسباب غير معروفة، مشيرين الى ان الحريق لا يزال مستمرا.

واضاف الشهود ان سيارات الاطفاء قد هرعت الى محل الحريق لمكافحته، ومنع من الانتشار.

ويُعد جبل "گویژه‌" من الاماكن السياحية التي يقصدها السائحون من داخل وخارج اقليم كوردستان في فصل الصيف.

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