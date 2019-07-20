إيران: نحن الضامن لأمن الخليج ومضيق هرمز

2019/07/20 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيطالب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أمس السبت، بريطانيا بوقف تواطئها مع الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد الشعب الايراني.واكد ظريف في تغريدة على حسابه الخاص في موقع تويتر ان «ايران هي التي تضمن أمن الخليج ومضيق هرمز».وقال وزير الخارجية الايراني «على عكس القرصنة البحرية في مضيق جبل طارق، فإن أجراءاتنا في الخليج تدعم القوانين البحرية الدولية، وكما اعلنت في نيويورك فان ايران هي التي تضمن أمن الخليج ومضيق هرمز، ويجب على بريطانيا وقف تواطئها مع الارهاب الاقتصادي الاميركي».وكانت القوة البحرية للحرس الثوري الايراني اعلنت، الجمعة، عن توقيف ناقلة النفط البريطانية «ستينا امبرو» Stena Impero لمخالفتها قوانين الملاحة واصطدامها بقارب صيد في مضيق هرمز، بناء على طلب مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، واقتادتها الى ميناء بندرعباس للتحقيق حول الحادث.وسبق ان احتجزت البحرية البريطانية أوائل الشهر الجاري ناقلة غريس Grace1 التي تحمل النفط الايراني، في المياه الدولية بمضيق جبل طارق، والتي قيل انها متوجهة الى سوريا خرقا لاجراءات الحظر الأوروبية ضد دمشق، ورفضت ايران ذلك مطالبة بالافراج فورا عن السفينة.

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