لبنان يقر ميزانية تقشفية بنفقات 17.1 مليار دولار

2019/07/20 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب اللبناني، موازنة تقشفية لعام 2019 بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وهو ما يُفترض أن يساهم في تخفيف الدين

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