الداخلية تعلن الكشف عن 265 وثيقة دراسية مزورة خلال شهر حزيران الماضي

2019/07/20 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلنت

مفتشية وزارة الداخلية، السبت، الكشف عن 265 وثيقة دراسية مزورة خلال شهر حزيران

الماضي.

وذكرت

المفتشية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قسم ادارة قضايا

النزاهة التابع لمديرية القانونية والتحقيقات في مكتب المفتش العام لوزارة

الداخلية اكتشف وجود 265 وثيقة دراسية مزورة ضمن الوثائق التي قام القسم بتدقيق

صحة صدورها مع المؤسسات العلمية والتربوية ذات العلاقة خلال شهر حزيران

المنصرم”.

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