الإعلام الأمني تعلن مقتل 3 “إرهابيين” على الحدود العراقية السورية

2019/07/20 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، مقتل 3 “إرهابيين” على الحدود

العراقية السورية.

وقالت

الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “ثلاثة إرهابيين

قتلوا وتم تدمير وكر لهم غرب بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج على الحدود

السورية، بضربتين جويتين للتحالف الدولي”.

وأضاف

البيان، ان الضربتين نفذتا بـ”التنسيق مع قيادة عمليات نيوى”.

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