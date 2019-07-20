ادارة الميناء تودع مدرب اللياقة التونسى هشام غزية بعد انتهاء عمله

2019/07/20 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع نادي الميناء الرياضي مدرب اللياقة البدنية التونسى هشام غزية بعد انتهاء مباراة الفريق ضد فريق بغداد .وثمن رئيس الهيئة الادارية للنادي الكابتن هادي أحمد جهود المدرب التونسي هشام غزية في الاسهام مع فريق الميناء بأحتراف عال و تحمله الأوضاع الصعبة التي مر بها النادي .واضاف احمد” ان غزية مارس خبرته بمهنية كبيرة […]

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