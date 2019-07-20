2019/07/20 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أصدر قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح، اليوم السبت، توجيهًا يخص متظاهرين معتقلين في المحافظة.

وذكر مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، ان "وفد رئاسة المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق المشكل من المفوضين فاتن الحلفي وعامر بولص وفيصل عبدالله ومدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة مهدي التميمي التقى قائد شرطة المحافظة الفريق رشيد فليح".

وأضاف البيان، أن "الوفد طالب قائد شرطة البصرة النظر بإطلاق سراح الموقوفين الاربعة على إثر الوقفة الاحتجاجية اليوم في ساحة البحرية"، مؤكداً أن "قائد الشرطة أوعز بإطلاق سراحهم فورا".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، مقتل 3 "إرهابيين" على الحدود العراقية السورية.

وقالت الخلية في بيان، إن "ثلاثة إرهابيين قتلوا وتم تدمير وكر لهم غرب بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج على الحدود الس

بغداد اليوم _ ديالى

حذر مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم السبت، من "خطورة" الحدود "الملتهبة" للمحافظة مع صلاح الدين على أمن العاصمة بغداد، فيما طالب بشمولها بعملية إرادة النصر كونها "ملاذا لعناصر داعش الهاربة".

وق

بغداد اليوم- كردستان

أعلنت قوات مكافحة ارهاب كردستان، السبت، القبض على أحد مساعدي قاتل نائب القنصل التركي في محافظة أربيل.

وذكرت المكافحة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان ""قواتها وبالتعاون مع وقوة من اسايش القت القبض على أحد مساعدي (م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قائد شرطة البصرة يصدر توجيهًا فوريًا يخص متظاهرين معتقلين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قائد شرطة البصرة يصدر توجيهًا فوريًا يخص متظاهرين معتقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).