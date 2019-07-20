2019/07/20 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مكتب مفتشية الداخلية، اليوم السبت، عن إعادته وتوصيته بإعادة 500 مليون دينار ومنعه هدر 35 مليون دولار خلال حزيران الماضي.وقال المكتب في بيان صحفي تلقت “خطوة برٍس” نسخة منه “تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من إعادة مبالغ مالية والإيصاء بإعادة اخرى الى خزينة الدولة خلال شهر حزيران الماضي من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية: أعدنا وأوصينا بإعادة 500 مليون دينار ومنعنا هدر 35 مليون دولار في حيزران الماضي وكالة خطوة برس.

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