2019/07/20 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس عثرت مفرزت من خبراء المتفجرات في نينوى، اليوم السبت، على عبوات ناسفة وعتاد في أيمن الموصل.وقالت مديرية مكافحة المفتجرات في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفرزة من خبراء المتفجرات في محافظة نينوى، خرجت الى الجانب الايمن- منطقة الزنجلي، بعد ورد معلومات تفيد بوجود عبوات ناسفة ومواد متفجرة وذخائر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على مواد متفجرة وصواريخ قاذفة وعبوات ناسفة في أيمن الموصل وكالة خطوة برس.

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