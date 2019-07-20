البرلمان: الانتخابات المحلية ستجري بموعدها المقرر

2019/07/20 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/أعلن نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم السبت، عن إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر في شهر نيسان من العام المقبل.

وقال مكتب الكعبي في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب، عقد اليوم، اجتماعا مع عدد من مجالس الأقضية والنواحي في العراق، بحضور اعضاء لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية"، مضيفاً إن "الكعبي ناقش التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات".

وأشار الى إن "اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر سيكون خلال شهر نيسان من العام المقبل دون تأجيل".

منوهاَ الى ان "هيئة رئاسة مجلس النواب حرصت على المضي باجراءات التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات، ومنها ايجاد هيكل تنظيمي للمجالس المحلية بما يتناسب مع المهام المناطة بها".انتهى/س

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