ترجيحات بارتفاع اسعار النفط والغاز حتى 150 دولارا حال اندلاع الحرب

2019/07/20 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية توافق على استقبال قوات أميركية مهمتها تأمين الملاحة عبر الخليج وهرمز الصباح الجديد ـ وكالات: نقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن محللين إن اندلاع حرب في منطقة الخليج نتيجة قيام إيران بتهديد الملاحة الدولية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز ومستويات أسعار التأمين، إضافة إلى حدوث أزمة طاقة ومشكلات مصرفية عالمية....

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