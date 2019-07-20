مدراء مكاتب يتحكمون بمؤسسات الدولة ويبعدون خطر الاستجواب عن وزراء

2019/07/20 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائرون تؤكد عمر الحكومة كافٍ لمحاسبة المتورطين بالفساد بغداد – وعد الشمري: أكدت قائمة سائرون، أمس السبت، أن “مدراء مكاتب” يتحكمون بالعديد من مؤسسات الدولة، لافتة إلى أنهم يتفاوضون حالياً لإبعاد خطر الاستجواب عن وزراء، مشيرة إلى مضيها في عملية الرقابة على الأداء الحكومي بشتى الوسائل، ووجدت أن مدة العشر الأشهر الماضية كافية لمحاسبة من ...

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