اللجنة المالية تعتزم توحيد مخصصات الموظفين من دون تمييز بين الوزارات

2019/07/20 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: اكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، ان مخصصات الموظفين سيتم توحيدها وتعديلها من اجل مساواة جميع الموظفين بالمخصصات من دون المساس بالراتب الاسمي، مبينة ان بعض الموظفين ربما سيتضررون من تخفيض مخصصاتهم في حين ان المساواة ستكون حاضرة مع باقي الموظفين في الوزارات الاخرى.وقالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي في تصريح اطلعت ...

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