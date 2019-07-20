عادل عبد المهدي يشرف على اطلاق المرحلة الثانية من ” عملية ارادة النصر ” ضد فلول داعش الارهابي

2019/07/20 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، ميدانيا على اطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر في شمالي بغداد والمناطق المحيطة بها التي بدأت الصفحة الاولى منها فجر السبت وذلكل لتطهير الاهداف التي يتوقع ان يتخذ منها فلول داعش ملاذات ومنطلقا لتنفيذ عمليات ارهابية.وتفقد القوات المشاركة ومقرات الوحدات العسكرية في منطقتي …

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