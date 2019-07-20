السلطات الامنية في اربيل تعلن اعتقال “متهم ثان ” متورط في اغتيال نائب القنصل التركي

2019/07/20 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المحلية في أربيل في اقليم كردستان شمال العراق، السبت، إلقاء القبض على شخص قدم المساعدة للمدعو “مظلوم داغ” المشتبه به الرئيسي في هجوم أسفر عن مقتل نائب القنصل التركي في اربيل .وذكر بيان صادر عن مديرية أمن أربيل أن قوات الأمن أوقفت المدعو محمد بي****يز واسمه الحركي ديجوار مامند يوسف، دون الافصاح عن …

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