2019/07/20 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صوت المواطن - كربلاء "منطقة فريحه") نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: xs5qV7NGF8M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صوت المواطن - كربلاء "منطقة فريحه") نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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