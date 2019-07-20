2019/07/20 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DS1awCYkQXU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة مع ابراهيم المالكي ضيف الحلقة رياض العوادي 19 7 2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة مع ابراهيم المالكي ضيف الحلقة رياض العوادي 19 7 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).