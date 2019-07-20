مقتل ثلاثة ارهابيين داخل وكر لهم في كركوك

2019/07/20 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، مقتل ثلاثة “ارهابيين” بقصف وكر لهم في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إنه “استناداً لمعلومات دقيقة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات في وادي الكرحة بمحافظة كركوك تم قتل ٣ ارهابيين داخل وكر لهم استهدفه طيران التحالف الدولي”.[…]

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